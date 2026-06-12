“Caso Cefpas, le selezioni femminili destinate all’Ente sono fake news”. Parla Livio Facciponte

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Il forte frastuono in Forza Italia sta sconvolgendo l’intera regione siciliana, nello specifico dell’inchiesta denominata “Corte de Miracoli”, in cui si stanno vedendo coinvolti nomi altisonanti del panorama politico della regione, come ad esempio il deputato Riccardo Gallo Afflitto, l’ex presidente del CEFPAS Roberto Sanfilippo e l’ormai ex manager dell’ASP Giuseppe Capodieci. Dalla pubblicazione delle intercettazioni stanno uscendo tante storie che scorrono sul web, acquisendo vesti di ogni genere e tra queste c’è la storia in cui è stato preso di mira, il coordinatore canicattinese di Forza Italia, anche esso tra gli uomini che sono stati vicino al deputato Gallo, parliamo di Livio Facciponte che risulta non indagato.

Perché Facciponte si sente aggredito mediaticamente? Egli afferma la piena fiducia nelle intercettazioni realizzate dalla magistratura e pensa che siano state riportate dalla stampa con delle ricostruzioni distante dai loro significati originali. La realizzazione di un casting femminile per il reclutamento delle collaboratrici dell’onorevole non è mai esistita, viene smentita categoricamente e viene etichettata, da Facciponte, come una vera e propria opera fantascientifica, volta a trasformarsi in un attacco politico alla persona. Inoltre, afferma, che non è stato mai promesso alcun incarico, presso il Cefpas, a nessuno delle amiche o degli amici da lui invitati.

Cosa pensa Facciponte in merito all’attuale questione? Le intercettazioni non si dovrebbero pubblicare, specialmente a riguardo dei non indagati perché la lettura di una frase potrebbe assumere svariati significati dal sentirla dal vivo, si potrebbe passare dallo scherzo alla serietà, al montaggio in un batter d’occhio e, inoltre dichiara di sentirsi parte di un forte attacco politico volto alla distruzione della dignità morale e personale. Facciponte sta muovendo le querele per le testate che lo stanno diffamando e, dopo i dovuti risarcimenti, ha intenzione di pubblicarne i risultati diffamatori.