Caso Bergamini: In diretta dal Tribunale di Cosenza in attesa della sentenza a carico di Isabella Internò

Condividi

Visualizzazioni 226

La corte d’Assise di Cosenza sta per pronunciarsi con la sentenza nel processo per la morte di Denis Bergamini.

in mattinata parti civili, accusa e difesa hanno terminato le repliche e tra poco conosceremo la sentenza a carico di Isabella internò ex fidanzata del giocatore Donato Bergamini. Per lei la procura ha chiesto 23 anni di reclusione.

Prima che la Corte si ritirasse, Isabella Internò, presente in aula ha rilasciato una dichiarazione spontanea. Queste le sue parole:

”Sono Isabella Internò

Io sono innocente

Non ho commesso nulla

Lo giuro davanti a Dio”

Nell’attesa della sentenza queste le parole dell’avv. della famiglia Bergamini Fabio Anselmo