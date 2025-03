Caso Akragas, l’on. Pisano precisa

Condividi

Visualizzazioni 114

In riferimento al comunicato diramato dalla Curva Sud sulla vicenda Akragas, ritengo opportuno intervenire per fornire alcune precisazioni.

Pur comprendendo e rispettando l’amarezza e il dispiacere espressi dai tifosi, desidero sottolineare di aver fatto tutto quanto fosse nelle mie possibilità per evitare l’epilogo che, purtroppo, si è concretizzato e che tutti conosciamo.

La tutela della dignità sportiva della città è sempre stata il mio obiettivo primario.

Per questo motivo, ho intrapreso una serie di iniziative volte a garantire un futuro alla società biancoazzurra, sebbene, nonostante l’impegno profuso, non abbiano prodotto gli esiti sperati.

Ci tengo a precisare che, solo nella stagione calcistica in corso, il mio contributo a favore della società – attraverso sponsorizzazioni ottenute grazie al coinvolgimento di amici e con elargizioni personali – ammonta a oltre 60.000 euro, interamente documentabili.

Ritengo che il rispetto per la squadra, per i suoi tifosi e per l’intera città imponga di affrontare questa vicenda con serietà e responsabilità.

È ciò che ho sempre fatto e che continuerò a fare, prima da deputato e poi da appassionato tifoso dell’Akragas.

Ciò detto, nonostante tutto, non si può non riconoscere alla società, con in testa il Patron Giuseppe Deni, quanto di buono fatto in questi anni.

Deni è stato comunque capace di portare la squadra agrigentina a calcare palcoscenici importanti come la Serie D, ed è giusto non dimenticare gli sforzi dallo stesso fatti per il raggiungimento di questo importante risultato.