Case di Comunità attivate nell’Agrigentino, il sindaco Miccichè: “Traguardo rilevante e strategico”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito dell’inaugurazione delle Case di Comunità a Ribera, Canicattì e Ravanusa.

E afferma: “Si tratta di un rilevante e strategico traguardo per il sistema sanitario. E’ un assetto che garantisce il potenziamento del punto territoriale di assistenza, assicurando una presenza capillare dei presìdi sanitari nella provincia agrigentina. E ridisegna il modello di assistenza nell’ambito del sistema sanitario, con particolare attenzione ai pazienti cronici e fragili, attraverso un approccio integrato e trasversale.

La Casa di Comunità – aggiunge – si configura come primo punto di contatto tra il cittadino e il sistema sanitario pubblico: un riferimento stabile e accessibile che contribuisce ad accorciare le distanze tra servizi e utenti, snellendo e decongestionando il sistema ospedaliero, a favore di una gestione più efficiente dei bisogni di salute.

Ringrazio l’assessore regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, per la costante sensibilità e l’interesse nei confronti del territorio, il direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, il direttore sanitario, Raffaele Elia, e il direttore amministrativo, Ersilia Riggi, per il proficuo impegno profuso.”