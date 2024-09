Casa Diodoros, al via “Carusu Restaurant”

Condividi

Visualizzazioni 112

Casa Diodoros, nella Valle dei Templi, ospiterà la presentazione del nuovo percorso gastronomico stagionale dello chef Alen Mangione del “Carusu Restaurant”. Una serie di eventi collegati al cibo d’eccellenza che si svolgeranno ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025.

Gli appuntamenti, previsti da fine settembre 2024 a giugno 2025, offriranno agli ospiti l’opportunità di scoprire i nuovi menù del Carusu Restaurant, con piatti che riflettono la tradizione siciliana reinterpretata attraverso la visione contemporanea dello chef Mangione.

Ciascun menù sarà un tributo alle stagioni, con quattro eventi distinti che celebrano i sapori dell’autunno, inverno, primavera ed estate. In ogni piatto, gli ospiti troveranno diversi ingredienti selezionati del marchio Diodoros, un progetto nato dalla cooperazione tra partner pubblici e privati per valorizzare il patrimonio artistico, culturale, paesaggistico e agricolo di 1300 ettari del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Questo ha permesso di mettere a frutto olivi, pistacchi, mandorli e altri prodotti mediterranei che vengono prodotti e commercializzati in applicazione di un rigido disciplinare.

Il ciclo di eventi si aprirà il 29 settembre con la presentazione del menù autunnale.

Si parte con un antipasto, chiamato “L’Uovo”, che evoca i sentori della terra e delle radici, grazie a una delicata spuma di topinambur dal profumo intenso di limone. Seguirà il primo piatto, la pasta fresca all’uovo “Il Bottone”, che gioca su nuove consistenze, arricchito dal finocchietto selvatico, una delle erbe più rappresentative della stagione.

Il secondo piatto invece sarà il piccione servito su una base di spinaci. Il percorso si concluderà con un dessert ispirato alla Valle dei Templi: “Il Giardino della Kolymbethra”. Si tratta di una bavarese alle mandorle, accompagnata da una soffice spugna al pistacchio, confettura di gelsi, olio d’oliva in polvere e gel di mandarino. Il piatto è completato da tuiles al miele, che richiamano i Templi e il carrubo. Ogni piatto sarà esaltato da una selezione di vini di Casa Grazia, rinomata cantina vitivinicola siciliana.

Gli appuntamenti che seguiranno sono: il pranzo invernale il 15 dicembre, il pranzo primaverile il 23 marzo, e infine la cena estiva il 22 giugno.Per prenotazioni basta chiamare il 3516110085

Chi è lo chef:

Alen Mangione, giovane promessa della cucina italiana, a soli 26 anni ha già alle spalle un percorso formativo di alto livello. Dopo essersi diplomato all’ALMA – Scuola Internazionale di Cucina Italiana e aver collaborato con chef di fama internazionale come la famiglia Cerea, Ciccio Sultano e lo chef Nino Ferreri, del ristorante 1 stella Michelin LIMU a Bagheria (PA), è tornato nella sua Sicilia per dare vita al Carusu Restaurant. Qui, la sua cucina si distingue per l’uso di materie prime locali e tecniche antiche, rivisitate in chiave moderna. I menù che presenterà a Casa Diodoros esprimono la sua filosofia: rispetto per il territorio, passione per la tradizione e un tocco personale che rende ogni piatto unico.