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Controlli dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento. Denunciato il cinquantenne amministratore della società che gestisce la struttura.

Irregolarità nella gestione della sicurezza dei lavoratori, sospensione dell’attività e una sanzione di circa 5 mila euro. È quanto emerso da un’ispezione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento in una casa di riposo per anziani nella Valle del Belice.

A finire sotto la lente dei militari è stato un cinquantenne agrigentino, amministratore della società che gestisce la struttura, denunciato all’autorità giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate diverse violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, sarebbe mancata la sorveglianza sanitaria del personale, non sarebbero stati consegnati ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale e non sarebbe stata garantita la necessaria formazione professionale in relazione alle mansioni svolte.

Contestata anche l’omessa esibizione del piano operativo di sicurezza.

Al termine dell’ispezione, i carabinieri hanno disposto la sospensione dell’attività, elevato sanzioni per circa 5 mila euro e denunciato il responsabile della società. Gli accertamenti hanno dunque fatto emergere un quadro di violazioni che ha portato all’immediato provvedimento nei confronti della struttura.