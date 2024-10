Cartuccia intimidatoria a Canicattì

Condividi

Nelle campagne intorno a Canicattì, un uomo di 52 anni ha rinvenuto una cartuccia da caccia non esplosa innanzi al cancello della propria casa. Si tratta di un proiettile calibro 12, utilizzato soprattutto per la caccia, che è stato sequestrato dai poliziotti del locale Commissariato. Non sarebbe la prima volta che il 52enne subisce un atto intimidatorio. Lo scorso anno gli sono stati tagliati degli alberi d’ulivo. La Procura di Agrigento è stata informata e ha avviato un’inchiesta. Indagini in corso.