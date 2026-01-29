Cartello Sociale: “Territorio con fragilità strutturale agire tempestività”

Condividi

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento fa proprio l’appello lanciato dall’associazione Mare Amico e richiama con forza l’attenzione delle istituzioni competenti sui gravi fenomeni di cedimento e dissesto che interessano non solo le aree costiere, ma anche territori interni e contesti urbani che manifestano una crescente fragilità strutturale di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e intensi, come quelli registrati negli ultimi giorni.

Si tratta di segnali evidenti di una vulnerabilità diffusa del territorio siciliano, che non può più essere affrontata con interventi emergenziali o frammentari, ma richiede una strategia organica di prevenzione, manutenzione e messa in sicurezza, fondata su programmazione, risorse adeguate e responsabilità chiare.

In questo si auspica che la risposta del Governo nazionale rispetto ai danni subiti dalla Sicilia a seguito del ciclone Harry e soprattutto per Niscemi, siano davvero una prima trance, perché le risorse stanziate appaiono del tutto insufficienti e sproporzionate se confrontate con quelle destinate, in occasione di analoghi eventi calamitosi, ad altre aree del Paese.

Tale disparità di trattamento risulta inaccettabile e alimenta un sentimento di ingiusta marginalizzazione che la Sicilia non può più subire. È necessario garantire criteri equi, trasparenti e uniformi nella valutazione dei danni e nella conseguente assegnazione delle risorse, riconoscendo alla tutela del territorio e delle comunità locali una priorità reale e non solo dichiarata.

Il Cartello Sociale continuerà a sollecitare ogni livello istituzionale affinché la sicurezza del territorio e la salvaguardia delle persone diventino davvero e con costanza, un impegno concreto e misurabile.