Cartello Sociale: “Il sindaco di Agrigento diserta il cda Ecua”

Il Cartello Sociale della provincia di Agrigento esprime forte preoccupazione e netta disapprovazione per le dinamiche politiche che continuano a impedire al Consorzio Universitario Empedocle di recuperare la piena agibilità operativa.

Il perdurare dello stallo istituzionale sta infatti bloccando l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e rischia di compromettere in maniera irreversibile il futuro di ECUA, già oggi alle prese con una situazione finanziaria estremamente grave.

In questo scenario, il Cartello Sociale ritiene indispensabile un intervento immediato del Comune di Agrigento che, in qualità di socio di maggioranza, ha il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di attivarsi concretamente per sbloccare una situazione che non è più sostenibile.

Il 2025, anno in cui Agrigento ha rivestito il titolo di Capitale Italiana della Cultura, non può e non deve concludersi con il fallimento del Consorzio Universitario Empedocle. La sua sopravvivenza rappresenta una condizione essenziale per la tutela del diritto allo studio e per lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intero territorio.

Il Cartello Sociale auspica un cambio di passo immediato e decisioni chiare, nell’interesse della comunità agrigentina e delle future generazioni.