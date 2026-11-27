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Lo sconto maggiorato contro il caro-voli per i residenti in Sicilia sarà esteso a tutto il 2027, tramite uno stanziamento di 40 milioni di euro già inserito nella manovra regionale sotto esame all’Assemblea Regionale. La proroga, annunciata dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Alessandro Aricò, sarà operativa dopo l’approvazione definitiva del bilancio, attesa entro Natale. L’agevolazione sui voli nazionali supererà così la scadenza inizialmente prevista per le festività. Nel frattempo la Regione ha siglato una convenzione con la compagnia Wizz Air: per i residenti aventi diritto lo sconto del 25% sarà applicato direttamente al momento della prenotazione, senza anticipare l’intero costo né chiedere successivamente il rimborso. Il contributo previsto è fino a 37,50 euro a tratta, elevato a 50 euro durante le festività. Wizz Air collega Palermo, Catania, Comiso e Lampedusa con otto aeroporti della penisola attraverso 16 rotte nazionali.