Caro voli, Natale amaro per chi torna in Sicilia: biglietti fino a 345 euro

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Tornare in Sicilia per trascorrere il Natale con la propria famiglia rischia di trasformarsi nell’ennesima stangata per lavoratori e studenti fuori sede. I prezzi dei voli sono già alle stelle e, a distanza di quasi due mesi dalle festività, raggiungono cifre che pesano enormemente sulle tasche dei viaggiatori.

A lanciare l’allarme è il Codacons, che ha effettuato una simulazione sulle tariffe dei collegamenti nazionali, ipotizzando partenze il 23 o 24 dicembre e rientro il 6 gennaio, con destinazione gli aeroporti di Palermo e Catania.

I risultati sono tutt’altro che rassicuranti. Per volare da Firenze a Palermo occorrono già 345 euro. Non va meglio per chi parte da Verona, Bologna o Venezia con destinazione Catania, dove i prezzi partono da 340 euro. Per i collegamenti Torino-Palermo e Milano-Catania si arriva invece a 342 euro.

Cifre alle quali bisogna aggiungere eventuali supplementi per il bagaglio a mano, la scelta del posto e altri servizi accessori. Il costo effettivo del viaggio può quindi aumentare ulteriormente.

A pagare il prezzo più alto sono soprattutto gli studenti universitari e i lavoratori che vivono lontano dalla propria terra e che, durante le festività, desiderano riabbracciare genitori, figli e familiari. Ma anche per un’intera famiglia il viaggio rischia di diventare una spesa proibitiva.

Il Codacons denuncia una situazione che si ripresenta puntualmente durante le festività, quando la domanda aumenta e le tariffe diventano sempre più onerose. Per molti siciliani il Natale rischia così di trasformarsi in un lusso: tornare a casa, anche soltanto per qualche giorno, può costare quanto una parte significativa di uno stipendio.