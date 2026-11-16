Caro voli a Natale, la Regione raddoppia i bonus: fino a 200 euro di rimborso per i siciliani

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Dal primo dicembre al 10 gennaio aumentano i contributi per i residenti che viaggiano da e per la Sicilia. Intanto Aeroitalia potenzia Comiso con un secondo aereo e quattro nuove rotte annuali.

La Regione Siciliana prova a contrastare il caro voli in vista delle festività natalizie. Dal primo dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 saranno infatti raddoppiati i massimali dei contributi destinati ai residenti che acquistano biglietti aerei per i collegamenti nazionali da e per la Sicilia.

Per tutti i residenti che usufruiscono dello sconto del 25%, il rimborso potrà arrivare fino a 100 euro per un viaggio di andata e ritorno, con un massimo di 50 euro per tratta. Per le categorie che beneficiano dello sconto del 50%, tra cui studenti, cittadini con Isee basso e persone con disabilità almeno del 67%, il contributo potrà raggiungere i 200 euro complessivi, pari a 100 euro per tratta.

L’agevolazione riguarderà i sei aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa. I nuovi massimali saranno riconosciuti anche sui biglietti acquistati prima dell’entrata in vigore del decreto, purché i voli siano effettuati nel periodo previsto.

«Non possiamo accettare che il costo di un biglietto aereo diventi un ostacolo al diritto di passare le festività nella propria casa», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, sottolineando l’impegno del governo regionale per ridurre gli svantaggi legati all’insularità.

Parallelamente agli aiuti economici, la Regione punta sul rilancio dell’aeroporto di Comiso. Aeroitalia ha annunciato il posizionamento di un secondo aeromobile nello scalo ibleo e l’attivazione, dal 15 dicembre, di quattro nuove rotte annuali verso Napoli, Pisa, Venezia e Malta, ciascuna con due frequenze settimanali.

Previsto anche un collegamento giornaliero aggiuntivo con Milano Linate, che porterà a due i voli quotidiani, mentre saranno mantenuti i due collegamenti giornalieri con Roma.

Il programma prevede inoltre collegamenti con Bologna e Torino durante i ponti invernali e le festività natalizie, destinati a tornare per l’intera stagione estiva 2027.

Le previsioni parlano di circa 100 mila passeggeri in più all’anno per lo scalo di Comiso. Un doppio intervento, dunque, che punta ad alleggerire il peso dei biglietti sulle famiglie siciliane e, contemporaneamente, ad ampliare le possibilità di collegamento aereo con il resto d’Italia e con l’estero.

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