Caro gasolio: sit – in sulla Palermo – Agrigento

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Il caro-carburanti solleva la protesta in Sicilia e allarma agricoltori, camionisti, pescatori e tassisti. Gli operatori agricoli oggi marciano sulla statale Agrigento-Palermo, al bivio di Bolognetta, con sit-in dalle 8 alle 14 contro l’aumento del costo del gasolio. Per ottobre sono state annunciate iniziative dei camionisti. E anche le marinerie sono pronte a protestare. Sul fronte taxi, i sindacati nazionali, con adesioni previste anche in Sicilia, invocano un confronto al governo e minacciano il blocco del servizio in assenza di risposte. Le organizzazioni sindacali denunciano una situazione giudicata più insostenibile, aggravata da problemi che pesano sui costi e sulla tenuta delle categorie.