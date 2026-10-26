Caro gasolio, agricoltori e autotrasportatori in piazza ad Agrigento: protesta al Villaggio Mosè

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Agricoltori e autotrasportatori uniti contro il caro carburante e l’aumento del costo della vita. Questa mattina, al Villaggio Mosè, ad Agrigento, è scattata la mobilitazione di due categorie che denunciano le crescenti difficoltà economiche legate al rincaro del gasolio.

Trattori fermi e striscioni con slogan inequivocabili, tra cui «Lottiamo contro il caro vita», hanno caratterizzato il presidio, organizzato per richiamare l’attenzione sulle conseguenze degli aumenti dei carburanti per chi lavora ogni giorno nei campi e nel settore del trasporto merci.

Il costo del gasolio rappresenta ormai una voce sempre più pesante nei bilanci di aziende agricole e imprese di autotrasporto. L’incremento delle spese per la produzione e per la movimentazione delle merci rischia di compromettere la tenuta economica di numerose attività, già alle prese con un mercato difficile e margini di guadagno sempre più ridotti.

La protesta agrigentina si inserisce in un quadro di crescente malcontento che coinvolge diverse aree del Sud Italia. Nonostante le rassicurazioni del Governo nazionale, agricoltori e autotrasportatori chiedono interventi concreti per contenere il prezzo dei carburanti e sostenere le imprese.

La richiesta è chiara: misure immediate per ridurre il peso dei costi e impedire che il caro gasolio finisca per mettere ulteriormente in ginocchio settori fondamentali per l’economia e per l’approvvigionamento dei cittadini.