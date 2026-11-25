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La Regione Siciliana ha reso a disposizione 15 milioni di euro a fondo perduto per sostenere taxi, autonoleggi con conducente (Ncc) e autobus a noleggio, compensando parzialmente i maggiori costi del carburante sostenuti dalle imprese tra l’1 marzo e il 31 dicembre 2026. Il provvedimento, promosso dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità retto da Alessandro Aricò, prevede 8 milioni di euro per il trasporto con autobus, 4,5 milioni per gli Ncc e 2,5 milioni per i taxi. I contributi puntano a contenere l’impatto del caro carburante sui costi operativi degli operatori e a garantire la continuità dei servizi a cittadini e turisti. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma SiciliaPei, dalle ore 9 del 30 novembre alle ore 9 del 9 dicembre, termine ultimo e inderogabile per l’invio delle richieste. Il decreto di approvazione e i tre avvisi pubblici sono già disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana.