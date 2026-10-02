Caro carburanti: assemblea marineria Porto Empedocle

Condividi

Visualizzazioni 110

A Porto Empedocle, al Molo Crispi, si è svolta un’assemblea della marineria convocata da UIL e UILA a fronte dello stato di agitazione legato al caro carburante, al mancato pagamento delle indennità per il fermo biologico e al peso degli adempimenti burocratici. Presenti Nino Pensabene, segretario regionale UILA Pesca, Gero Acquisto, segretario generale UIL Agrigento, Mariangela Acquisto, segretaria territoriale UILA, Simona Manganella, segretaria organizzativa UIL, lavoratori, armatori e il sindaco Calogero Martello. Pensabene ha annunciato l’approvazione da parte della Terza Commissione dell’Assemblea Regionale ai decreti per i contributi contro il caro carburante, previsti dalla legge regionale 13 del 2026. I sindacalisti hanno garantito attenzione e impegno.