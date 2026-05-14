Caro-carburante, approvato l’emendamento: 30 milioni per autotrasportatori, agricoltura e pesca

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L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’emendamento del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro a fondo perduto per autotrasportatori, aziende agricole e imprese di pesca, a parziale ristoro dei maggiori costi dei carburanti tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026, a causa della crisi in Medio Oriente. Il presidente Renato Schifani ha ringraziato i parlamentari, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino per il lavoro sinergico che ha condotto al risultato, sottolineando l’attenzione delle istituzioni verso i settori colpiti dal caro-carburanti. Le agevolazioni saranno erogate dalla Regione nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato della Commissione europea: 15 milioni per l’autotrasporto, 10 per l’agricoltura e 5 per la pesca. Le modalità di accesso e di erogazione saranno definite dagli assessorati regionali competenti, d’intesa con l’assessorato all’Economia, previo parere della commissione dell’Ars.