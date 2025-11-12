Carmen Madonia nuovo capo gabinetto assessorato regionale Enti Locali

Condividi

Visualizzazioni 115

Il presidente della Regione, Renato Schifani, non solo ha revocato l’incarico all’assessore agli Enti Locali della Dc, Andrea Messina, assumendo ad interim la relativa delega, ma ha rimescolato le carte anche nello staff. Infatti, Carmen Madonia è il nuovo capo di gabinetto dell’assessorato regionale agli Enti Locali. Lei, in servizio nell’amministrazione regionale dal 1993, ha già rivestito il ruolo di capo di gabinetto del presidente della Regione e di assessori regionali. Per cinque anni è stata anche dirigente generale del dipartimento regionale della Funzione pubblica.