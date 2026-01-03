Carini, morti per cause naturali i due amici trovati senza vita in casa

Sarebbero deceduti per un malore i due amici di Carini trovati senza vita ieri sera nel loro appartamento di via Gargagliano. Si tratta di Giuseppe Manicioto, 68 anni, e Vincenzo Lo Presti, 69 anni, morti a breve distanza l’uno dall’altro.
È quanto emerso al termine delle indagini condotte dai carabinieri, dopo l’ispezione del medico legale. I corpi non presentavano segni di violenza né tracce riconducibili a un’intossicazione da monossido di carbonio.
I due uomini, rientrati da tempo a Carini dopo aver vissuto per anni negli Stati Uniti, avrebbero dunque perso la vita per cause naturali. L’ipotesi iniziale di un’intossicazione provocata da una stufa è stata pertanto esclusa.
Manicioto è stato trovato riverso sul letto, mentre Lo Presti giaceva a terra con in mano l’inalatore salvavita utilizzato per curare l’asma. Non verrà eseguita l’autopsia. Le salme sono state già restituite alle famiglie per la celebrazione dei funerali.