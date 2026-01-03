Carini, due sessantottenni trovati morti in casa: mistero sulle cause del decesso

Condividi

Una tragedia silenziosa quella scoperta nel pomeriggio di ieri a Carini, nel Palermitano, dove due uomini di 68 anni sono stati trovati morti all’interno di un’abitazione di via Gargagliano. I due erano amici e vivevano nella stessa casa.

A dare l’allarme sono stati parenti e vicini, insospettiti dal fatto che da diversi giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con loro. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, che una volta entrati nell’appartamento hanno rinvenuto i corpi: uno disteso nel soggiorno, l’altro nel letto di una camera da letto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e il medico legale per i primi accertamenti. Al momento non sono state rese note le cause della morte dei due uomini. Non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, ma solo gli esami medico-legali e le verifiche degli inquirenti potranno chiarire cosa sia accaduto.

La notizia ha destato sgomento nella comunità locale, dove i due erano conosciuti. Le indagini proseguono per ricostruire le ultime ore di vita e stabilire se i decessi siano avvenuti per cause naturali o se vi siano altri elementi da approfondire.