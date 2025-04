Carini, arrestato il ventenne che ha accoltellato il padre

Condividi

A Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato il ventenne, Mattia Massimo Patti, che, al culmine di una lite, ha accoltellato il padre Marco, di 44 anni. E’ stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo e sottoposto a un intervento chirurgico. E’ fuori pericolo di vita. Il figlio è stato trasportato all’ospedale di Partinico perché in stato di agitazione. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto da parte dei Carabinieri, il figlio avrebbe difeso la madre durante un litigio con il padre.