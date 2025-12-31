Carenze di sanitari nell’Agrigentino: prorogati gli incarichi dei dirigenti medici in pensione

La carenza di medici continua a pesare sugli ospedali dell’Agrigentino, tanto che l’Asp ha deciso di prorogare gli incarichi dei dirigenti medici in quiescenza, anche quelli non iscritti all’albo professionale a causa del collocamento a riposo. La proroga, che copre il periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026, è stata adottata per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (Lea). Il direttore sanitario Raffaele Elia ha chiesto ai responsabili delle unità operative e dei distretti di base di comunicare tempestivamente ai medici in quiescenza con rapporto libero professionale la necessità di continuare l’attività, per evitare disservizi. Gli incarichi sono stati prorogati solo per le richieste motivate di prosecuzione.
Notizie correlate
-
Licata, denunciato stalkerCondividi Visualizzazioni 131 A Licata i Carabinieri hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento...
-
EgoGreen porta il sorriso ai più piccoli: Natale all’insegna della condivisioneCondividi Visualizzazioni 258 Anche quest’anno il Natale si è trasformato in un’occasione speciale di gioia e...
-
Cgil di Sciacca ricorda Accursio Miraglia nel 130° anniversario della nascita Il 2 gennaio la posa di una targa commemorativa.Condividi Visualizzazioni 253 Si terrà giovedì 2 gennaio, alle ore 10.30, a Sciacca, la cerimonia di...