Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale di Agrigento, il dott. Ennio Ciotta nuovo primario

Il dott. Ennio Ciotta, già primario del reparto di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, nonchè Direttore del Dipartimento Cardiovascolare, verrà a ricoprire, ad interim, le funzioni di Direttore UOC Cardiologia UTIC del presidio ospedaliero dell’ospedale San Giovani di Dio di Agrigento.
L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi con il Direttore Generale dell’Asp di Agrigento dott. Giuseppe Capodieci.
Per Ennio Ciotta si tratta di un nuovo traguardo prestigioso che ha raggiunto in un reparto dove già il dott. Giuseppe Caramanno è riuscito a rendere un fiore all’occhiello della sanità siciliana nel corso di questi ultimi 25 anni.
Gli auguri di buon lavoro al dott. Ennio Ciotta.