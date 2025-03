“Carcere Agrigento”: si cerca di correre ai ripari

Condividi

Visualizzazioni 143

Le condizioni strutturali e funzionali precarie in cui versa il carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento: il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Sicilia, dopo un sopralluogo, ha pianificato gli interventi necessari per il ripristino delle camere inagibili. Il ministero della Giustizia inoltre scrive in una nota diffusa alla stampa: “Risulta presente nella struttura uno spazio di tipo agricolo destinato alla produzione di olio, ma non ancora produttivo. Non vi sono spazi dedicati alle lavorazioni penitenziarie. In merito agli altri spazi, allo stato non vi sono nè un campo sportivo nè una palestra, ma sono utilizzabili all’interno dei reparti diverse zone destinate alla socialità, tutte operative e in discrete condizioni”. Secondo l’ultima rilevazione statistica, al 31dicembre 2024, i detenuti impiegati in attività intramurarie e retribuiti dall’amministrazione penitenziaria sono 63 (54 uomini e 9 donne), oltre a 7 detenuti in regime di articolo 21 dell’ordinamento penitenziario, ovvero assegnati al lavoro esterno.