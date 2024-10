Carcere Agrigento, Margout fiuta 350 grammi di hashish

Condividi

Ad Agrigento Margout, una cagnolina antidroga, ha fiutato e intercettato un pacco di droga, hashish, per 350 grammi, indirizzato ad un detenuto del carcere “Pasquale Di Lorenzo”. L’unità cinofila è stata condotta dall’assistente capo della Polizia penitenziaria, Giuseppe Bonifacio. Dopo i casi di Palermo ed Enna, per Margout si tratta del quinto sequestro in sette giorni. La droga è stata sequestrata. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta. Apprezzamento verso l’operato degli agenti in servizio ad Agrigento ha espresso il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, l’Osapp, tramite il consigliere nazionale Dario Quattrocchi.