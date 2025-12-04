Carcere Agrigento: condannati tre detenuti “telefonisti”

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha condannato a 8 mesi di reclusione ciascuno tre detenuti nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, imputati di avere utilizzato un telefono cellulare in cella per circa un mese, nell’ottobre del 2020. Si tratta di Salvatore Graziano Biundo, 45 anni, di Gela, Alfredo Cracolici, 39 anni, di Vibo Valentia, e Andrea Cassia, 45 anni, di Siracusa. I tre furono scoperti dalla polizia penitenziaria durante una perquisizione.
