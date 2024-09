Carcere Agrigento, ancora telefonini, droga e giochi pirotecnici

Condividi

Ad Agrigento nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” in contrada Petrusa gli agenti della Polizia penitenziaria hanno rivenuto e sequestrato un mini telefonino cellulare, con relativa sim card, e della sostanza stupefacente. E non si tratta del primo caso, ma ormai di un avvenimento ricorrente, allo stesso modo dei fuochi d’artificio. L’ultimo spettacolo pirotecnico si è appena svolto a poca distanza dal carcere. Probabilmente familiari e amici hanno festeggiato una lieta ricorrenza per un detenuto.