Carburanti, prezzi alti in Sicilia: gasolio oltre 2 euro al litro

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Carburanti sempre più cari in Sicilia. Secondo i dati del Ministero ai Trasporti aggiornati al 3 maggio, il gasolio in modalità self arriva a 2,055 euro al litro, mentre la benzina tocca 1,896 euro. Sono prezzi che pesano soprattutto su chi usa l’auto ogni giorno. Il Codacons invita a prestare attenzione al momento del rifornimento e diffonde alcune indicazioni pratiche per evitare spese inutili. Anche pochi centesimi di differenza tra un distributore e l’altro, infatti, possono incidere sul costo complessivo del pieno. Tra i consigli: confrontare i prezzi tra più impianti, scegliere il self service quando possibile, evitare il rifornimento in autostrada e controllare sempre che il prezzo esposto coincida con quello al distributore. E’ utile anche tenere come riferimento il prezzo medio regionale. L’associazione invita inoltre a segnalare eventuali anomalie, come differenze tra prezzi pubblicizzati e quelli effettivi o mancate indicazioni. Il segretario nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, sottolinea: “Non possiamo accettare che famiglie, pendolari e lavoratori continuino a pagare rincari senza trasparenza sui prezzi. Informarsi, confrontare e segnalare resta il primo modo per tutelarsi”.