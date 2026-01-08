Carabinieri, incidente viale Lazio. Nota del sindacato SIM

Il SIM Carabinieri esprime profonda vicinanza ai colleghi del Nucleo Radiomobile che sono rimasti coinvolti nell’ incidente verificatosi in viale Lazio a Palermo.

La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, unitamente alla Segreteria Provinciale di Palermo, tramite i propri referenti sindacali, si mantiene costantemente aggiornata sull’evolversi delle condizioni di salute dei colleghi e darà il massimo supporto anche sotto il profilo relativo all’assistenza inerente il post incidente, per garantire la piena vicinanza ai militari e alle loro famiglie.

“Coralmente – afferma la sigla – auguriamo una pronta guarigione e ribadiamo al contempo il profondo orgoglio per il senso del dovere dimostrato dalle donne e dagli uomini dell’Arma, che operano quotidianamente mettendo a rischio la propria incolumità, per garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini”.

