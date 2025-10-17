Carabiniere, già in servizio ad Agrigento, rinviato a giudizio

Accogliendo l’istanza del pubblico ministero di Agrigento, Maria Cifalinò, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale, Iacopo Mazzullo, ha rinviato a giudizio un carabiniere in servizio tra il 2021 e il 2023 al Reparto operativo del Comando provinciale di Agrigento, imputato di peculato, falso e truffa, allorchè avrebbe “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere il pagamento degli straordinari e avrebbe utilizzato l’auto di servizio senza finalità di lavoro Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri.
