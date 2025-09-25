Carabiniere, già in servizio ad Agrigento, in pendenza di giudizio

Il pubblico ministero di Agrigento, Maria Cifalinò, ha depositato istanza di rinvio a giudizio a carico di un carabiniere in servizio tra il 2021 e il 2023 al Reparto operativo del Comando provinciale di Agrigento, imputato di peculato, falso e truffa, allorchè avrebbe “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere il pagamento degli straordinari e avrebbe utilizzato l’auto di servizio senza finalità di lavoro Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri.
