di Lelio Castaldo*

Brava, bravissima, straordinaria. In un’ora e mezza riesci a dimenticare le vicissitudini, le ombre e qualche problema serio che così come te ognuno di noi si porta addosso.

Tu, Loredana, dimentichi tutto e in un’ora e mezza riesci non solo a cacciare via le ombre quotidiane ma riesci nello stesso tempo coinvolgi nei tuoi spettacoli a coinvolgere il pubblico che ti segue in modo straordinario. Sei una vera forza!

Una dote, questa, che pochi possiedono e che tu, invece, ne hai fatto una ragione di vita. Brava Loredana, brava davvero, e noi, cara concittadina, siamo orgogliosi di avere una “paesana” come te che spesse volte riesce a perdonare anche i detrattori seriali, i falliti, gli incivili, coloro i quali hanno certamente qualche problema interiore (lo dicono i medici) e loro per cercare di nasconderlo agiscono in questo modo.

Non meravigliarti, Loredana, se sui social alcuni commenti ti hanno derisa, giudicata, a tratti offesa e persino hanno parlato di qualche problema di salute. Non meravigliarti, Loredana, loro sono così e se non fanno questo stanno male.

Tu sei agrigentina e conosci le dinamiche di questa città straordinaria ma maledetta nello stesso tempo. Una maledizione che non riusciamo a scrollarci e che purtroppo, avvilisce ancora di più una Girgenti abbastanza dilaniata. Perchè per loro è così, cara Loredana: o parli male dei disservizi (e si sentono anche eroi) oppure stai con la malavita, con la mafia, con i colletti bianchi, stai nel “sistema”, nel lerciume. Come se i problemi (enormi) della città li vedessero solo loro. E se non sei con loro, sei corrotto, “affiliato”, delinquente.

Che poi, cara Loredana, sapessi quante mele marce ci sono tra di loro, che predicano bene e poi razzolano con i piedi. Tra di loro c’è gentaglia che ruba, fallita, che offende, che denigra, che spera nelle carceri per chicchessia, che minaccia di spararti due colpi di revolver, che molesta donne; gentaglia che usa mezzi non propriamente leciti per raccattare qualche migliaio di euro, che coinvolge congiunti e amici pur di avere qualche soldo per pagare più, molto di più di un debito debito pregresso, prendendo di qua e di là; così facendo rattoppa un buco e però, ahimè, ne apre pericolosamente altri due. Sono talmente falsi e infami che trovano il coraggio di dire che il tuo spettacolo è stato solo per pochi. E noi, come facciamo spessissimo, pubblichiamo la foto (sotto) per farla cantare (carta canta) e disintegrare gli sputatori di fango.

Dunque, Loredana, capisci perfettamente che soprattutto da questo lerciume non si possono prendere lezioni di moralità.

Cara Loredana, ascolta chi ti vuole bene e chi è rimasto deliziato, così come la folle immensa, dalle tue performance che fanno di te una delle esponenti maggiori della canzone italiana. Ed ecco in questo caso uscire tutto il nostro orgoglio per avere una concittadina come te. Ovunque tu vai porti in alto il nome di Agrigento, degli agrigentini, dei nostri patrimoni.

Ovviamente ho ragionevoli certezze che queste voci scure, ombrose, insignificanti, tenebrose e vili non ti scalfiscono minimamente, anzi possibilmente ti spingono ad andare avanti con più forza.

Quella forza, cara Loredana, che hai saputo trasmettere a tutti noi che abbiamo assistito in quella ora e mezza di puro spettacolo, genuino come te, tutto agrigentino.

Grazie Loredana!

*Direttore responsabile quotidiano sicilia24h.it