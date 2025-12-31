Capodanno, intensificati i controlli: maxi sequestro di fuochi illegali ad Agrigento

Condividi

Nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, in vista del Capodanno, la Polizia di Stato ha messo a segno un’importante operazione che ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale.

Durante l’attività, finalizzata a prevenire incidenti e garantire la sicurezza pubblica in un periodo caratterizzato da un aumento dell’utilizzo di fuochi d’artificio, sono stati sequestrati oltre 900 prodotti pirotecnici, per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi, oltre a micce e diverse bobine. I controlli sono stati effettuati dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e con il personale del Comando di Polizia Municipale.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi violazioni della normativa in materia di pubblica sicurezza e di gestione dei materiali esplosivi. In particolare, è stata accertata la fabbricazione e il commercio abusivo di materie esplodenti, con la detenzione di prodotti pirotecnici artigianali non autorizzati e privi delle prescritte certificazioni di sicurezza.

Nel corso dell’operazione, un venditore ambulante agrigentino è stato denunciato in stato di libertà per commercio abusivo di materie esplodenti e per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La Polizia di Stato rinnova l’invito ai cittadini a non acquistare petardi o prodotti pirotecnici artigianali privi di autorizzazione, sottolineando la potenziale pericolosità di materiale fabbricato in assenza delle prescritte licenze e il serio rischio per la pubblica incolumità.