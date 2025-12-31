Capodanno in sicurezza a piazza Stazione: pronto il piano della Questura per il concerto di Noemi

Condividi

È tutto pronto per il grande concerto di Capodanno in piazza Stazione, che vedrà protagonista Noemi seguita dalla notte di musica con il dj set anni Novanta di Radio Time. Un evento pensato per regalare alla città una serata di svago e divertimento, ma soprattutto da vivere in piena sicurezza. Su questo fronte, la Questura di Agrigento ha già definito ogni dettaglio del piano di ordine e sicurezza pubblica.

Il palco è attualmente in fase di montaggio e nei prossimi giorni verranno predisposti i varchi di accesso all’area dell’evento. All’ingresso sarà attivo un sistema di controllo con conta-persone e, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere utilizzati anche i metal detector. Al centro della piazza sarà inoltre mantenuto, come da prassi, un corridoio di fuga, costantemente presidiato dagli steward incaricati della gestione dei flussi.

La capienza massima prevista è di 7 mila persone: una soglia stabilita per garantire condizioni di sicurezza adeguate durante lo svolgimento della manifestazione. Gli steward, coordinati dalle forze dell’ordine, avranno il compito di regolare gli ingressi e monitorare l’area per tutta la durata della serata.

Domani mattina, alle 11.30, si riunirà la commissione provinciale di pubblico spettacolo per le ultime valutazioni e i pareri di fattibilità. Sul piano operativo, però, la macchina organizzativa è già pienamente avviata e collaudata.

L’obiettivo è chiaro: consentire a cittadini e visitatori di salutare il nuovo anno in un clima di festa, senza disordini né incidenti, grazie a un dispositivo di sicurezza studiato nei minimi particolari.