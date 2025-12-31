Capodanno in Sicilia, ecco che succede nelle nove piazze dell’Isola

Condividi

La Sicilia si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con una serie di eventi che animeranno tutta l’isola, dai grandi concerti alle feste più intime. Ogni provincia avrà il suo evento speciale, con una varietà di appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo ai dj set, dal folklore alle performance più moderne. Ecco i principali eventi in programma, provincia per provincia.

Agrigento

Si profila brillante e spumeggiante la notte di Capodanno ad Agrigento in piazza Marconi: sarà Noemi, una delle cantanti più amate dal pubblico, a salutare in concerto l’avvento del 2026. Ad animare ulteriormente il palco saranno Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà condotto da Angelo Palermo.

Palermo

A Palermo, il cuore delle celebrazioni sarà Piazza Ruggero Settimo, davanti al Politeama, dove saliranno sul palco Arisa e The Kolors per un concerto imperdibile. La serata si preannuncia come un grande evento di condivisione, con un programma che coinvolgerà anche le periferie della città, all’insegna della musica e della cultura.

Catania

A Catania, il Capodanno si festeggerà in Piazza Duomo, con una serata che inizierà alle 20:30. Condotto da Ruggero Sardo e Desirée Ferlito, il palco ospiterà artisti locali e nazionali come Delia, Marina Rei, Zapato, Kaballà e Color Indaco, per concludere con Ghali in un gran finale. L’evento sarà trasmesso anche su maxi-schermo in Piazza Università.

Messina

A Messina, in Piazza Duomo, andrà in scena il party “Radio Time 90 – Il party anni ’90”, un evento a ingresso libero che riporterà il pubblico alle atmosfere degli anni Novanta. La festa proseguirà anche nei giorni successivi con numerosi eventi culturali, tra cui concerti di musica tradizionale siciliana e spettacoli per famiglie.

Trapani

A Trapani, l’evento di Capodanno sarà una festa in grande stile con il “Dream Land 2000 Show”, in Piazza Municipio, davanti al Palazzo D’Alì, a partire dalle 22:30. Un tuffo nei primi anni 2000, con tanto di musiche e balli che accompagneranno il pubblico fino al nuovo anno.

Siracusa

A Siracusa, la musica in Piazza Duomo sarà affidata a Irene Grandi, che terrà un concerto dalle 22:30, seguito da un dj set. A Augusta, invece, Francesco Renga salirà sul palco in Piazza Castello a partire dalle 23:15, regalando al pubblico una performance emozionante per salutare il 2026.

Ragusa

A Ragusa, l’appuntamento per festeggiare l’arrivo del nuovo anno sarà in Piazza San Giovanni, dove a partire dalle 22:00 si esibiranno i DJ Guest Star Jessie Diamond e altri artisti, promettendo una serata di grande musica.

Caltanissetta

A Caltanissetta, il Capodanno sarà all’insegna della dance con “The Time Machine – Il Viaggio nella Dance”, che avrà luogo in Corso Umberto a partire dalle 23:00, un’occasione imperdibile per ballare e divertirsi tutta la notte.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)