Capodanno 2026, stop ai botti anche ad Agrigento: firmata l’ordinanza del sindaco

Stop ai botti anche ad Agrigento in occasione del Capodanno 2026. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di tutti quei prodotti pirotecnici che, se usati in modo improprio, possono comportare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.
Il provvedimento punta a garantire maggiore sicurezza ai cittadini, tutelando in particolare bambini, anziani e animali domestici, spesso spaventati o feriti dall’uso incontrollato di petardi e fuochi d’artificio. Nell’ordinanza viene specificato che il divieto riguarda anche l’esplosione di botti “a tutti colori” da parte di chi, pur disponendo di aree private, potrebbe utilizzarle per effettuare spari non consentiti.
Previsto inoltre il divieto assoluto di vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di 18 anni, così come il divieto di raccogliere artifici inesplosi o di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano risultare pericolosi se utilizzati maldestramente.
Restano consentiti esclusivamente i giochi pirotecnici ad effetto prevalentemente luminoso, come fontane, bengala, bottigliette a strappo, petardini da ballo, bacchette scintillanti, trottole e girandole. Tali prodotti dovranno essere acquistati solo presso rivenditori autorizzati e muniti della dicitura che ne attesti la possibilità di commercializzazione al pubblico.
L’amministrazione comunale invita i cittadini al rispetto delle regole, confidando nel senso di responsabilità di tutti affinché i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno possano svolgersi in modo sereno e sicuro, senza rischi per persone, animali e cose.