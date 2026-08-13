Capo Bianco, 72enne colto da malore in mare muore dopo il ricovero

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Non ce l’ha fatta il 72enne di Sciacca che nei giorni scorsi era stato colto da un grave malore mentre si trovava in mare nella zona di Capo Bianco, nei pressi di Eraclea Minoa. L’uomo è deceduto dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’emergenza era scattata poco dopo che il 72enne si era tuffato da una barca. Improvvisamente aveva accusato un malore e la situazione era apparsa subito molto seria.

A prestare i primi soccorsi erano stati due professionisti sanitari che si trovavano casualmente nella zona. Resisi conto della gravità della situazione, avevano avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, proseguendo per oltre trenta minuti nel tentativo di mantenere in vita l’uomo.

Nel frattempo erano stati allertati i soccorsi. Sul posto erano arrivati gli uomini della Capitaneria di porto e gli operatori del 118. Vista la gravità delle condizioni, era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il 72enne era stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e ricoverato in Terapia intensiva. Nonostante le cure e gli interventi messi in campo dai sanitari, le sue condizioni non hanno mostrato miglioramenti.

Dopo alcuni giorni di ricovero, è arrivata la notizia della morte. Una tragedia che ha colpito la comunità di Sciacca e che si è consumata in pochi istanti, dopo un bagno in mare che si è trasformato in una drammatica emergenza.