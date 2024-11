“Capitali Cultura”: Ferdi Berisa in bici su un ponte virtuale tra Pesaro e Agrigento

Condividi

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha accolto in città Ferdi Berisa, imprenditore di Pesaro, già vincitore dell’edizione 2009 del “Grande Fratello” in onda su Mediaset, impegnato in un tour culturale in Sicilia, documentato sui social, sull’onda di Pesaro attuale Capitale Italiana della Cultura 2024. Agrigento pertanto è assurta a tappa significativa del suo tour, come ponte virtuale tra le due Capitali della Cultura, 2024 e 2025. Il sindaco Miccichè ha apprezzato l’iniziativa, come occasione di scambi culturali tra comunità e territori…