“Capitale Cultura”: treno serale da Palermo ad Agrigento

Trenitalia (gruppo Ferrovie dello Stato) ha predisposto un nuovo treno regionale serale che partirà dall’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo per raggiungere Agrigento. Si tratta di un’iniziativa sostenuta appositamente per agevolare i flussi turistici in occasione dell’anno di Agrigento capitale italiana della cultura. I passeggeri in arrivo all’aeroporto di Palermo potranno raggiungere facilmente Agrigento in tempo per pernottare e l’indomani visitare la città. Inoltre sarà attivato un nuovo collegamento diretto da Agrigento Centrale a Palermo con partenza alle ore 16:15. Ed ancora, coloro che scelgono il treno per viaggiare verso Agrigento, beneficeranno, grazie ad un accordo tra Trenitalia e Tua, di un collegamento con autobus dalla stazione di Agrigento alla Valle dei Templi. Sono 28 i servizi con bus previsti nei giorni feriali e 11 quelli nei giorni festivi.