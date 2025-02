“Capitale Cultura”: la Cucinotta è a lavoro

Condividi

E’ a lavoro la neo presidente della Fondazione 2025. Lunedì prossimo primo impegno istituzionale per Maria Teresa Cucinotta.

Maria Teresa Cucinotta è a lavoro. L’attende il primo impegno ufficiale. Lunedì prossimo il presidente della Regione, Renato Schifani, che ha assunto le redini del cavallo “Agrigento capitale della cultura”, ha convocato la task force istituita per coordinare la gestione dell’evento.

E’ parteciperà anche lei, l’ex prefetto di Palermo, neo presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione 2025, lo stesso Cda, i delegati dal Comune e dal Parco della Valle dei Templi di Agrigento. All’ordine del giorno vi sarebbero le attese opere per recuperare decoro urbano in città, e accogliere dignitosamente i tanti visitatori che sarebbero intenzionati a visitare la capitale italiana della cultura 2025. La scelta della Cucinotta alla presidenza della Fondazione 2025 è stata sponsorizzata da Schifani, dopo le dimissioni del professor Giacomo Minio, destinatario di un asserito “avvicendamento politico”.

E l’ex presidente del Senato plaude alla Cucinotta e scrive: “La sua esperienza istituzionale e la sua profonda conoscenza del territorio rappresentano una garanzia di competenza e visione strategica per il rilancio delle iniziative culturali della città. Con questa nomina si apre un nuovo corso, improntato all’efficienza e alla concretezza, affinché il prestigioso riconoscimento di Agrigento come Capitale italiana della Cultura possa tradursi in progetti ambiziosi e realizzazioni senza più intoppi. La Regione continuerà a essere al fianco della Fondazione 2025 per sostenere ogni iniziativa volta a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario del nostro territorio”. Ipse dixit.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)