“Capitale Cultura”: 39 artisti agrigentini a New York

Condividi

Visualizzazioni 85

Sono in trasferta a New York 39 artisti agrigentini, in promozione dell’evento “Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025”. Si tratta di un progetto promosso dalla Savatteri Produzioni. La delegazione, di cui è parte anche una rappresentanza del gruppo folk Kerkent, è composta da artisti volontari che partecipano gratuitamente e solo con il rimborso delle spese sostenute. Il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento, Roberto Sciarratta, afferma: “Il progetto in corso è compreso in un programma di promozione della destinazione Agrigento in prospettiva del 2025. L’obiettivo è creare un ponte tra istituzioni culturali per un turismo che sia di qualità”. E il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, aggiunge: “Si deve continuare a parlare di Agrigento Capitale della cultura 2025 e lo si deve fare in contesti importanti come questi. Ringrazio la Savatteri produzioni e il gruppo folk Kerkent per l’impegno che sosterranno nel promuovere con la loro arte la nostra città e tutta la provincia”.