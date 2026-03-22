Caos nella movida di Agrigento: ubriaco aggredisce i poliziotti, arrestato

Condividi

Visualizzazioni 188

L’uomo, visibilmente alterato dall’alcol, avrebbe infastidito diverse persone senza che nessuno riuscisse a calmarlo o ad allontanarlo. La situazione è rimasta fuori controllo fino all’arrivo degli agenti della sezione Volanti della Questura, intervenuti per riportare l’ordine.

Una volta condotto in caserma “Anghelone”, però, la tensione non si è placata. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe reagito con violenza, scagliandosi contro i poliziotti e provocando il ferimento di alcuni agenti. Sul posto è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure ai poliziotti: per loro una prognosi di circa dieci giorni.

Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di violenza e lesioni a pubblico ufficiale.