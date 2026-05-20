Caos idrico agrigentino: le autobotti dei Comuni all’Aica

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Dodici Comuni agrigentini firmeranno accordi di collaborazione con l’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, rendendo a disposizione le proprie autobotti per garantire il trasporto e la distribuzione dell’acqua potabile. L’iniziativa punta a superare lo stop degli autotrasportatori privati e a servire sia le utenze non collegate alla rete idrica sia quelle già allacciate o in fase di contrattualizzazione, assicurando continuità del servizio essenziale. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Salvatore Caccamo e composto da sindaci, forze di polizia, procuratore, rappresentanti dell’Ati e di Aica, ha concordato misure immediate per limitare i disagi cittadini con il servizio sostitutivo di autobotte. E ciò per tutelare la salute pubblica e garantire l’accesso regolare a un servizio primario. Contestualmente saranno attivati sportelli comunali con personale Aica, e anche nei patronati, per facilitare la regolarizzazione delle utenze e assicurare un accesso più agevole ai servizi.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)