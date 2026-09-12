Cantieri sotto controllo, due imprenditori denunciati: lavoratori in nero e sanzioni per 40 mila euro

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Ispezioni dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento in due cantieri edili: accertate violazioni sulla sicurezza, lavoratori non regolarmente assunti e carenze nelle misure di prevenzione.

Il primo intervento ha interessato un cantiere nel quartiere di San Leone. Al termine degli accertamenti, il titolare dell’impresa, un 28enne agrigentino, è stato denunciato per alcune violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. In particolare, i militari hanno contestato la mancata informazione dei lavoratori, l’assenza del Piano operativo di sicurezza e la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale.

Durante l’ispezione sono inoltre emerse irregolarità nei rapporti di lavoro: due operai sono risultati completamente privi di regolare assunzione, mentre altri quattro lavoratori sono stati trovati con posizioni contrattuali non conformi.

Un secondo controllo è stato effettuato in un cantiere di Sambuca di Sicilia. Anche in questo caso la titolare dell’impresa, una 37enne di Sciacca, è stata denunciata. Le contestazioni riguardano l’assenza del quadro elettrico di cantiere e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza durante gli interventi eseguiti in prossimità di linee elettriche in tensione.

Gli accertamenti hanno coinvolto anche altre due persone. Un 39enne di Ribera è stato denunciato per la mancata vigilanza sull’effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione da parte degli operai. Un lavoratore di 54 anni, residente a Sciacca, dovrà invece rispondere del mancato impiego delle cinture di sicurezza che erano state messe a disposizione dall’impresa.

Al termine delle verifiche, il conto complessivo tra sanzioni e ammende sfiora i 40 mila euro. I due cantieri sono stati inoltre temporaneamente sospesi in conseguenza delle irregolarità riscontrate.