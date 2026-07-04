Cannatello senz’acqua, il comitato diffida Aica e istituzioni

Il comitato di quartiere Cannatello ha diffidato formalmente Aica, Comune di Agrigento e Prefettura per il protrarsi dell’emergenza idrica che interessa le utenze servite dal turno “Cantina La Loggia” del serbatoio di Cozzo Mosè, denunciando che molte famiglie sono succubi di un non regolare approvvigionamento nonostante le ripetute segnalazioni. Da ultimo vi è stato il rinvio, senza preavviso e senza indicazioni sui tempi di recupero, della turnazione prevista il 3 luglio. Il comitato invoca il ripristino immediato del servizio, verifiche tecniche sulla rete, spiegazioni sulle cause del disservizio, misure d’emergenza e un cronoprogramma degli interventi, avvertendo che, in assenza di risposte concrete, saranno intraprese ulteriori azioni a tutela dei residenti.
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