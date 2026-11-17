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Notte di fuoco a Cannatello, dove un incendio ha devastato la pizzeria “Playa d’Or”, situata a pochi passi dal mare. L’attività commerciale, di proprietà di un imprenditore 31enne originario di Favara, è attualmente chiusa in vista della prossima stagione estiva.

Le fiamme hanno provocato ingenti danni al locale. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli agenti delle Volanti della Questura.

Sono state avviate le indagini per ricostruire l’accaduto e stabilire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un eventuale incendio doloso.