Canicattì, violenza in famiglia: 35enne aggredisce moglie e figlia minorenne

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nel pomeriggio di sabato a Canicattì, all’interno di un’abitazione privata. Un uomo di 35 anni avrebbe prima picchiato la moglie al termine di una lite familiare e successivamente aggredito anche la figlia quindicenne, intervenuta per difendere la madre.

Le due donne, rispettivamente di 38 e 15 anni, sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, dove i medici hanno diagnosticato lesioni con una prognosi di dieci giorni. A seguito delle cure, i sanitari hanno allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno identificato l’uomo. Il trentacinquenne, residente a Canicattì, è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sull’importanza di segnalare tempestivamente situazioni di pericolo.