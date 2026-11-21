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Un documento anonimo, con nomi e cognomi di cittadini indicati come presunti protagonisti di attività criminali, sta facendo discutere Canicattì. Nel mirino dello scritto ci sarebbero episodi di spaccio di droga, furti e usura. Il volantino, comparso in diversi punti del centro e successivamente diffuso attraverso WhatsApp e social network, ha acceso un forte dibattito nella comunità.

Il foglio, stampato su formato A4 e caratterizzato da un italiano volutamente sgrammaticato, si apre con parole che lasciano trasparire rabbia e preoccupazione: «Da padre di due figli ci tengo a dire la mia, un paese venduto alla criminalità. Perché? Fanno ciò che vogliono da decenni».

L’autore anonimo lancia poi un duro atto d’accusa, rivolgendosi anche alle famiglie e ai cittadini che, inconsapevolmente, potrebbero frequentare persone indicate nel documento: «Avete distrutto un paese. Andate via».

A rendere ancora più delicata la vicenda è il riferimento alla presunta diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani, con particolare preoccupazione per il Fentanyl, oppioide sintetico estremamente potente e pericoloso, la cui eventuale circolazione sul territorio alimenta timori e interrogativi.

Come riporta il quotidiano La Sicilia, il documento sarebbe già stato acquisito dalle forze dell’ordine, che dovranno verificarne il contenuto e valutare eventuali elementi utili alle indagini.

Resta da capire chi abbia scritto e diffuso il volantino e, soprattutto, se dietro quelle accuse vi siano circostanze concrete oppure un’iniziativa diffamatoria nei confronti delle persone chiamate in causa.

Per il momento, una cosa è certa: a Canicattì il documento ha fatto rumore, riportando al centro dell’attenzione il problema della criminalità e dello spaccio di droga. Ma nomi e accuse contenuti in uno scritto anonimo non costituiscono, da soli, una prova di responsabilità.