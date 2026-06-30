Canicattì, “truffa del finto maresciallo”: denunciato

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I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno denunciato un 29enne residente a Catania, pluripregiudicato, indagato di truffa aggravata a danno di un’anziana di 85 anni. Lui avrebbe telefonato alla vittima spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, sostenendo che i figli della donna fossero stati arrestati dopo un incidente e che fosse necessario pagare una cauzione per evitare gravi conseguenze giudiziarie. Poco dopo si è presentato personalmente nell’abitazione della pensionata, che gli ha consegnato una scatola contenente oggetti in oro per un valore di circa 5 mila euro. Poi è scappato. L’indagine è scattata a seguito della denuncia del figlio della donna, e ha permesso di identificare il presunto autore, ritenuto dagli investigatori coinvolto in altri raggiri simili.