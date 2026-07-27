Canicattì, tenta di estorcere mille euro e devasta un locale: denunciato 25enne

Un 25enne di Canicattì è stato denunciato dalla polizia per tentata estorsione, tentata rapina e danneggiamento aggravato dopo aver tentato di ottenere con minacce mille euro dal titolare di un esercizio commerciale nei pressi della stazione degli autobus. Fallito il tentativo, ha provato a impossessarsi del denaro custodito in cassa senza riuscirci e, prima di fuggire, ha spaccato la vetrina del locale causando ingenti danni. Gli agenti del commissariato, intervenuti subito dopo la segnalazione, lo hanno rintracciato in breve tempo e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà.
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